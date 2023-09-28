Maurizio Sarri'den Galatasaray itirafı

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İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Torino ile karşılaşan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri maç sonrası DAZN'a açıklamalarda bulundu.

Sarri, Torino'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından takımının gollerinden birini atan Matias Vecino için transfer itirafında bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Sarı-kırmızılı ekibin Vecino'yla ilgilendiğini fakat transferin olumlu sonuçlanmadığını belirterek, ''Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Lazio formasıyla bu sezon 5 karşılaşmada süre alan Matias Vecino, 1 gollük performans sergiledi.