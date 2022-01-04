Uçağın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu!

Bebek ve annesinin sağlıklarının iyi olduğu açıklandı

Mauritius'taki havaalanı personeli Mauritius Havayolları'na ait bir uçağın tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir erkek bebek buldu.

Uçuş sırasında doğum yapıp bebeği çöpe bıraktığından kuşkulanılan 20 yaşında bir kadının gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Madagaskar'dan gelen Morityus Havayolları uçağı 1 Ocak günü Morityus'daki uluslararası Sir Seewoosagur Ramgoolam havalimanına indi.

Havaalanı görevlileri, bebeği, uçakta rutin gümrük kontrollerini yaparken buldu.

Bebek derhal ilk müdahale için hastaneye sevk edildi.

Çocuğun annesi olduğu düşünülen kadın, önce bebeğin kendisine ait olduğunu kabul etmediyse de, yapılan tıbbi kontrolde yeni doğum yapmış olduğu anlaşıldı.

Kadın polis gözetiminde hastanede tutuluyor.

Gerek bebeğin gerekse annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Madagaskar vatandaşı olan ve iki yıllık çalışma izniyle Morityus'a gelen kadının hastanedeki bakımı tamamlandıktan sonra ifade vereceği ve yeni doğmuş bebeği terk etmekten mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.