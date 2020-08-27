Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Lemos'un, kendisi için planlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe, saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.