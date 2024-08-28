Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        7
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mattia Croci-Torti: Beşiktaş, geçen seneye göre daha iyi - Futbol Haberleri

        Mattia Croci-Torti: Beşiktaş, geçen seneye göre daha iyi

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktör Mattia Croci-Torti, geçen sezon da karşılaştıkları Beşiktaş'ta yaşanan değişime vurgu yaparak "Mantalite değişikliği olarak şu an daha iyi olduklarını söyleyebilirim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş, geçen seneye göre daha iyi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'a konuk olacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Mattia Croci-Torti ve takımın futbolcularından Renato Steffen, Beşiktaş maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

        "MAÇA HAZIRIZ"

        Croci-Torti, hazır olarak İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta dinlenme sürecimiz oldu. Bu süre içinde psikolojik olarak da gayet iyi hazırlandık. Maça hazırız. Kazanmaya geldik. 2 oyuncumuz sadece bizimle birlikte değil onun dışında takım olarak maça hazırız." diye konuştu.

        Geçen sezon da Beşiktaş ile karşılaştıklarını hatırlatan teknik adam, "Avrupa Ligi'nde başarılı olmak ve ileri gitmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Geçen seneki maçımızı unutmayalım. Geçen sene de burada galip gelmiştik. Yine kazanmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BEŞİKTAŞ, MANTALİTE DEĞİŞİKLİĞİ OLARAK GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ"

        Croci-Torti, "Geçen yıla göre Beşiktaş daha mı güçlü?" sorusu üzerine "Beşiktaş'ta değişen oyunculardan ziyade mantalite değişikliği var. Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyeti ve ondan sonra yine ligde iki maç kazandılar. Mantalite değişikliği olarak şu anda daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Ama bizim için değişen fazla bir şey olmayacak. Biz de geçen seneki gibi çıkıp burada başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

        Croci-Torti, "Geçen yılki Beşiktaş'ta maç başlamadan önce bile ıslıklamalar vardı. Büyük bir baskı vardı. Takımda hoca değişikliği de sanırım o zaman oldu. Bu baskı ve bu endişe geçen hafta izlediğimiz Beşiktaş maçında yoktu. O yüzden mantalite değişikliği var." ifadelerini kullandı.

        STEFFEN: YARINKİ MAÇA HAZIRIM

        Takımın 32 yaşındaki İsviçreli sağ kanat oyuncusu Renato Steffen ise "Yarın kolay bir maç olmayacak ama buraya galibiyet için geldik ve turu atlamak istiyoruz." dedi.

        Formda ve motive olduğunu belirten İsviçreli futbolcu, "Yarınki maça hazırım. Takımıma yardım etmek için sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Tüpraş Stadı'nda Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk maçta Lugano ile 3-3 berabere kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Habertürk Anasayfa