ROL ARKADAŞLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA



Evindeki jakuzide ölü bulunan Perry'nin 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, ortak bir açıklama yayınladı.



Yakın dostlarını kaybeden 'Friends' oyuncuları, 'People'a yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte...