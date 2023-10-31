Matthew Perry'nin vefatı sonrası açıklama
Canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Perry'nin vefatının ardından 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları ortak bir açıklama yaptı
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'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan ve 'Chandler Bing' karakterine hayat veren oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında yaşamını yitirmişti.
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ABD basını Perry'nin evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktarmıştı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu öne sürülmüştü.
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SON PAYLAŞIMI JAKUZİDENDİ
Perry'nin sosyal medya hesabından en son jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını yayımladığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu?" notunu düştüğü görülmüştü.
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ROL ARKADAŞLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA
Evindeki jakuzide ölü bulunan Perry'nin 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, ortak bir açıklama yayınladı.
Yakın dostlarını kaybeden 'Friends' oyuncuları, 'People'a yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte...
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SON ANLARINA DAİR AYRINTILAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
54 yaşında vefat eden Matthew Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacağı belirtilmişti. Matthew Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefonla numaralı gözlük almaya gittiği öğrenilmişti.
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ABD basınında yer alan haberlere göre; cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü oyuncuyu jakuzide tepkisiz bir şekilde bulan asistanı, acil yardım çağırmıştı. 911 ekipleri 16.07'de Matthew Perry'nin kalp krizi geçirdiğine dair çağrı almış ve olay yerine vardıklarında oyuncuyu jakuzisinde ölü bulmuştu.
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HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNE GEREK KALMAMIŞ
TMZ'nin elde ettiği 15 saniyelik ses kaydında; bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyuluyordu.
Matthew Perry'nin asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aramıştı. Jakuzide öldüğü anlaşılan oyuncu, hiç hastaneye götürülmemişti.
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İKİ SAAT PICKLEBALL OYNAMIŞ
Matthew Perry'nin tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyununu iki saat oynadığı ve ardından evine dönüp dinlenmek için jakuziye girdiği öğrenilmişti. Evinin yakınında bulunan bir mekânda pickleball oynadığı sırada oyuncunun moralinin iyi olduğu ifade edilmişti.
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UYUŞTURUCU YOK, ANTİDEPRESAN VAR
Matthew Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmamış ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlanmıştı.
Ölüm haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra, 1970'te boşanan ebeveynleri Suzanne Perry ve John Bennett Perry, Perry'nin evine gelmişti.
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Matthew Perry'nin hayranları da Los Angeles'taki evinin ve 'Friends'in çekildiği binanın önüne gelerek çiçek bırakmıştı.
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Öte yandan ABD yapımı 'Friends' dizisi 1994'te yayına başlamıştı ve 10 sezon sürmüştü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler...
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Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki rollerin ardından 'Friends'te alaycı ve nevrotik 'Chandler Bing' rolünü üstlenmişti. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek, birden fazla Emmy ödülü kazanmıştı.
Fotoğraflar: Reuters, Mega News, Splash News, Avalon, Instagram
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