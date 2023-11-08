Matthew Perry'nin vefatı ardından internette çılgın bir teori dolaşıyor: Yoksa ani bir ölüm değil miydi?
Oyuncu Matthew Perry'nin beklenmedik ölümü, dünyanın dört bir yanında sevenlerini şoke etti. Perry'nin vefatından önceki sosyal medya paylaşımları, hayranlar arasında bunun ani bir ölüm olmadığına dair ilginç bir teorinin ortaya çıkmasına neden oldu.
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29 Ekim günü 54 yaşında hayatını kaybederek tüm dünyayı yasa boğan oyuncu Matthew Perry'nin arkasından internette ilginç bir teori dolaşıyor.
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Bilindiği üzere Friends dizisinin yıldızı küvetinin içinde boğulmuş olarak bulundu; resmi olarak ölüm sebebi açıklanmasa da vücudunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Hatta menajeri kendisinin yeni bir rolü kabul ettiğini ve keyfinin gayet yerinde olduğunu da söyledi. Perry'nin ani ve beklenmedik ölümü hayran teorilerini de tetikledi.
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ÖLMEDEN ÖNCE MESAJ MI VERMEYE ÇALIŞIYORDU?
Perry, ölmeden önce sürekli olarak bir süper kahraman olan Batman ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Çizgi roman ve filmlerden bilindiği gibi Batman işareti "Yardım" anlamına geliyor.
Fotoğraf: Perry'nin son Instagram paylaşımlarından biri
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Perry son zamanlarda yaptığı paylaşımlarda gizli bir şekilde yardım mı istiyordu? Hayranlar bunu tartışıyor.
Fotoğraf: Perry'nin son Instagram paylaşımlarından biri
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Hayran teorisinin ikinci bir kısmı başka bir tesadüfe işaret ediyor. Perry, kısa bir zaman önce "Tüm gün bunları yedim" diyerek, üç tane kızılcık (cranberry) tanesi paylaşmıştı.
Fotoğraf: Perry'nin sözü edilen videosundan bir görüntü
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Toeriye göre bu video, gelen ölümün habercisiydi. Dünyaca ünlü grup olan The Cranbberies (Kızılcıklar) solisti Dolores O'Riordan, henüz 46 yaşındayken fazla alkolden dolayı küvetinde boğularak hayatını kaybetmişti. Tıpkı Matthew'in yeni bir rolü kabul etmesi gibi Dolores de yeni bir şarkı için stüdyoya girmek üzereydi
Hayranlar, Perry'nin önce gizli bir şekilde yardım istediğini; kimse ona yardım etmeyince hayatına son verdiğine dair bir fikri tartışıyor. Kimi kullanıcılar bunu mantıklı bulmasa da şu anda bu teori, internette bir hayli meşhur.
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