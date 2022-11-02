"EN BÜYÜK ROLÜMÜ KAYBETTİM"

Oysa geçireceği büyük ameliyattan önce yapmaması gerektiğini bildiği halde bağımlısı olduğu ilaçlardan birini alan Perry, doktorlar bunu bilmeden anestezi verdikleri için ölümden dönmüş, bir kez daha aşamadığı bu durum yüzünden hem hayatını hem de kariyerini riske atmıştı.

Anestezi dozu, içmemesi gereken ilaçla reaksiyona girdiği için Matthew Perry'nin kalbi durdu.

Perry, 10 saat sonra gözlerini farklı bir hastanede açmıştı. “Meryl Streep'le dört sahnem vardı” dedi pişmanlıkla. O sahnelerin hiçbirinde yer almadı.