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Matthew Perry: Kalbim durduğu için en büyük rolümü kaybettim! - Magazin haberleri

Matthew Perry: Kalbim durduğu için en büyük rolümü kaybettim!

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan 'Friends'de 'Chandler Bing' karakterini canlandıran oyuncu Matthew Perry, geçtiğimiz haftalarda zararlı madde ve alkol bağımlılığı nedeniyle geçirdiği zor günler hakkında konuştu. Yeni açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, yaşadığı en korkunç deneyimi ve bunun sonrasında hayatının rolünü nasıl kaçırdığını itiraf etti

Giriş: 02.11.2022 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen 'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakterini canlandıran Matthew Perry, geçtiğimiz haftalarda zararlı madde ve alkol bağımlılığı hakkında konuşmuştu.

    Perry, People'a verdiği röpotajda zararlı madde içeren bir ilaca olan bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken kalın bağırsağının yırtıldığını, iki hafta komada kaldığını ve aylarca hastanede yattığını söylemişti.

  • Stephen Colbert'in talk şov programı 'The Late Show'a konuk olan Matthew Perry, yeni açıklamalarda bulundu. 

    Perry, yaşadığı en korkunç deneyimi ve bunun sonrasında hayatının rolünü nasıl kaçırdığını ilk kez anlattı. Oyuncu, yaşadığı zorlu süreç nedeniyle "Şimdiye kadar aldığım en büyük rolden vazgeçmek zorunda kaldım" dedi.

  • Matthew Perry, 14 Ekim 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve başrollerinde; Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Cate Blanchett gibi yıldızların olduğu "Don't Look Up" adlı filmde rol alacağını açıklamıştı.

  • KALBİ DURDU

    Stephen Colbert, 53 yaşındaki oyuncuya, onu neden bu filmde yer almadığını sorduğunda Perry, yaşadığı korkunç deneyimi anlattı. 

    Perry, ameliyat için kullanılan anestezi yüzünden kalbinin durduğunu ve 5 dakika kadar aslında ‘tıbben’ öldüğünü söyledi. Onun hayata döndürmek isteyen doktorlar zamanla yarışmış ve kalbini tekrar çalıştırabilmek için ona 5 dakika kalp masajı yapmıştı.

  • Perry, bir kez daha bir mucizeyi yaşamıştı ve kalbi onu yarı yolda bırakmamıştı. Oysa bu korkunç anlarda tam 8 kaburgası kırılmış ve büyük acılar yaşamıştı.

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