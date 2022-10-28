TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yayınlayan Matthwe Perry, "Aslında onun büyük bir hayranıyım. Rastgele bir isim seçtim, benim hatam. Özür dilerim. Onun yerine kendi adımı kullanmalıydım" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: AP, Reuters