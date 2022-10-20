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Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan 'Friends'de 'Chandler Bing' karanterini canlandıran oyuncu Matthew Perry, zararlı madde ve alkol bağımlılığı nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı. 14 kez ameliyat olduğunu ve rehabilitasyona girdiğini belirten Perry, "Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler" dedi

20.10.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen 'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakterini canlandıran Matthew Perry, zararlı madde ve alkol bağımlılığı hakkında açıklamalarda bulundu. 

  • People'a konuşan Perry, zararlı madde içeren bir ilaca olan bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken kalın bağırsağının yırtıldığını, iki hafta komada kaldığını ve aylarca hastanede yattığını söyledi.

  • Matthew Perry, gastrointestinal perforasyon (sindirim sisteminin delinmesi) geçirdikten sonra dokuz ay kolostomi torbası kullanmak zorunda kaldığını, midesinden toplam 14 kez ameliyat geçirdiğini ve bağımlılıktan kurtulmak için 15 defa rehabilitasyona gittiğini açıkladı.

  • "AİLEME YAŞAMA ŞANSIMIN YÜZDE İKİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

    53 yaşındaki oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Doktorlar, aileme yaşama şansımın yüzde iki olduğunu söylediler. Kalbiniz ve ciğerleriniz için tüm solunumu yapan ECMO makinesi denen bir cihaza bağlandım. Ve genelde kimse bundan canlı çıkamaz."

  • "HİKAYEMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

    Perry, "Her şeyin karanlık tarafına geçmekten kurtulduğumda hikayemi paylaşmak istedim. Yaşadıklarımı anlatmak için oldukça güvenli bir şekilde ayık, aktif alkolizm ve bağımlılık hastalığından uzaklaşana kadar beklemek zorunda kaldım" diye konuştu.

    DailyMail'de yer alan habere göre; 24 yaşında rol almaya başladığı 'Friends' dizisinde alkol probleminin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen ünlü isim, o sıralar bununla baş edebildiğini fakat 34 yaşına geldiğinde 'bir sürü belaya bulaşmış' olduğunu belirtti.

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