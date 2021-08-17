51 yaşındaki Amerikalı aktör Matthew McConaughey, 30 yıldır deodorant kullanmadığını açıkladı.

Ünlü oyuncu daha önce, 2008'de Fool's Gold filmini çekerken vücut spreyine olan nefretinin ortaya çıktığını ve rol arkadaşı Kate Hudson'ın birlikte film çekerken kendisine sprey sıkmasını istediğini açıklamıştı. McConaughey, Hudson’la ilgili konuşurken, "Sürekli doğal deodorant olarak kaya tuzu getirip bana, 'Lütfen bunu sürer misin?' diyordu. Ama hiçbir zaman sürmedim. Kolonyaya, deodoranta karşıyım!" ifadelerini kullanmıştı.

Koku sürmeye karşı olduğunu söylese de ünlü oyuncu, kişisel temizliğine önem verdiğini, günde birden fazla defa yıkandığını, günde beş kez dişlerini fırçaladığını söyledi.