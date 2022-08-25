Arjantin'in Madrid Büyükelçiliğinde düzenlenen törende Matthaus, 29 Haziran 1986 tarihinde başkent Meksiko'daki Aztek Stadı'nda oynanan ve Arjantin'in Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Şampiyonu olduğu final maçı sonunda kendi formasıyla değiş tokuş ederek Maradona'dan aldığı formayı 36 yıl sonra elinden çıkardı.
"Maradona'ya karşı oynamak her zaman büyük bir onur oldu çünkü en iyisiydi." diyen Matthaus, "Sadece futbolcu olarak değil insan olarak da benim için çok önemli biriydi. Artık aramızda olmaması çok üzücü ama her zaman yüreğimizde olacak ve artık müzede de yaşatılacak." şeklinde konuştu.
Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan 61 yaşındaki Matthaus, "Bu önemli hatıra forma müzede harika bir yer alacak. Maradona benim için sadece büyük bir futbol efsanesi olmakla kalmadı aramızda büyük bir dostluk da oldu. O futbolda bir tek ve tüm dünya Maradona'yı bir efsane olarak tanıyor." ifadelerini kullandı.
Maradona Dünya Kupası'nı kaldırırken giydiği Arjantin Milli Takımı'nın 10 numaralı forması, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda inşa edilen ve "Legends - The Home of Football" (Efsaneler - Futbolun Evi) adlı müzede sergilenecek.
Futbol dünyasında önemli izler bırakan eşyaları toplayan, futbol koleksiyoncusu Legends grubunun girişimi ve LaLiga ile Madrid Belediyesi'nin destekleriyle yapılan söz konusu müzenin, içinde restoran ve eğlence merkezlerinin de olduğu 7 katlı bir binada yer alması ve yıl sonunda açılması öngörülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!