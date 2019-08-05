Matteo Salvini: İtalya'da plajda milli marşla eğlenen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı'na 'İçişleri Turisti' yakıştırması

05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bir plajda DJ kabinindeyken ülkenin milli marşı çalındı. Popülist-milliyetçi bir siyasi çizgi izleyen Salvini'nin bulunduğu ortamda marş çalınırken dansçılar eşliğinde eğlenilmesi ülkede tepki çekti.
Son günlerde çalışma ortamını Ravenno kentine bağlı Milano Marittima sahiline taşıyan, basın toplantısını bile plajda yapan Salvini burada çekilen görüntüleri nedeniyle eleştiri alıyordu.
Salvini'nin sarhoş gibi göründüğü fotoğraflarının yanı sıra, 16 yaşındaki oğlunun polise ait bir deniz aracıyla gezdirilmesi de tepki çekmişti.
Son olarak da geçen hafta sonu Salvini'nin elinde kokteylle, bir arkadaşına ait Papeete isimli özel plajdaki DJ kabininde eğlendiğini gösteren bir video yayımlandı.
Videoda dansçılar ve animatörlerle birlikte plajdakilerin, İtalya milli marşı eşliğinde dans ettikleri görülüyor.
Sosyal medyada, devletin en üst düzey temsilcilerinden birinin mayoyla ve elinde kokteylle milli marş eşliğinde eğlenmesine tepki gösterenler oldu.
Bir Twitter kullanıcısı, Salvini'yi "İçişleri Bakanı" yerine "İçişleri Turisti" olarak adlandırdı ve "İçişleri Turisti elinde kokteyl, istiridye ve şampanyayla DJ kabininde, dansçı kızlar milli marş eşliğinde dans ediyor... Avrupa'nın maskarası olduk" paylaşımını yaptı.
Bazı kullanıcılar da "Milli marşımız popoların ve alkol dolu göbeklerin sallanacağı bir plaj müziğine çevrildi", "İtalya nereye gidiyor", "Yozlaşmanın ikonik bir görüntüsü" diye tepkilerini gösterdi.
Bazı yorumlarda da, Salvini'nin partisi Lig'in ulusal bir partiye dönüşmeden önce Kuzey Ligi adıyla faaliyet gösterirken ayrılıkçı bir parti olduğu ve İtalyan milli marşına karşı çıktığı hatırlatıldı.
Merkez-soldaki Demokratik Parti'den Milletvekili Luciano Nobili de Salvini ve partisinin bu geçmişini hatırlatarak Salvini'yi İtalyanlarla alay etmekle suçladı.
Nobili, "Eskiden ayrılıkçıydı şimdi ise 'Önce İtalya' diyor, ama onun yönetiminde İtalya son sırada geliyor. Eskiden Mameli Marşı'nı yasaklamak istiyordu şimdi ise bizi Rusya'ya satarken plajda bu marşı çalıyor. Salvini işte bu: İtalyanlarla dalga geçmek için her şeyi yapma kapasitesi var, ülke yönetiminde ise bir işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı'nın önünde plajda milli marşla dans edilmesine silahlı kuvvetlerden de tepki geldi.
İtalya Savunma Merkez Konseyi Başkanı Tuğgeneral Francesco Maria Ceravolo İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Milli marş ancak protokol tarafından belirlenmiş koşullar altında çalınır. Herkesin de bu koşullara bağlı olması gerekir" dedi.
Aynı zamanda eski milletvekili de olan altın madalyalı Yarbay Gianfranco Paglia da bu sahneyi "rahatsız edici" diye tanımladı ve "Ben olsam izin vermezdim" diye tepki gösterdi.
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