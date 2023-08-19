Guendouzi'de Galatasaray'a rakip çıktı!
Galatasaray'ın 8 numara transferindeki alternatifleri arasında yer alan Matteo Guendouzi'de sarı-kırmızılı kulübe rakip çıktı!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını giyen Matteo Guendouzi hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Il Tempo'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
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Marsilya'nın oyuncuyu satmaya niyetli olduğu belirtilen haberde, Fransız ekibinin oyuncudan 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi beklediği ifade edildi.
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Lazio'nun ise bu teklifi değerlendirdiği, henüz bir karara varmadığı ifade edildi.
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Arsenal'den Marsilya'ya önce kiralık, sonrasında ise bonservisi ile katılan 24 yaşındaki orta saha, Marsilya forması ile çıktığı 102 karşılaşmada 10 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
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