Matt Richardson, Türkiye'ye geliyor

BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, çok ödüllü İngiliz genç komedyen Matt Richardson’ı 29 Kasım Çarşamba akşamı Maximum Uniq Box’ta Türk seyircisi buluşturacak.

'Xtra Factor' (ITV), 'Never Mind the Buzzcocks' (BBC Two), 'Celebrity Juice' (ITV), 'Sweat the Small Stuff' (BBC Three), 'Big Brothers Bit on the Side' (Channel 5), 'Big Brothers Bit on the Side ve Celebrity Get Me Out of Here Now!' (ITV2) gibi herkes tarafından bilinen ve sevilen programların sunuculuğunu üstlendi.