Matt Richardson, Türkiye'ye geliyor
Birleşik Krallık'taki en iyi komedi kulübü komedyenlerinden Matt Richardson, İstanbul Komedi Festivali kapsamında 29 Kasım'da İstanbul'da seyircilerle buluşacak
BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, çok ödüllü İngiliz genç komedyen Matt Richardson’ı 29 Kasım Çarşamba akşamı Maximum Uniq Box’ta Türk seyircisi buluşturacak.
Birleşik Krallık'taki en iyi komedi kulübü komedyenlerinden biri olan Matt Richardson, yurt dışında sayısız kez sahneye çıktı. Bir dönem - gerçek tutkusu olan komediye odaklanmak için ayrılmadan bir süre önce - üç yıl boyunca Virgin Radyo'da drive time saatinde program yaptı. Genç komedyen, radyo programı ile kendisini Birleşik Krallık'ın en heyecan verici genç sunucularından biri olarak da kanıtladı.
'Xtra Factor' (ITV), 'Never Mind the Buzzcocks' (BBC Two), 'Celebrity Juice' (ITV), 'Sweat the Small Stuff' (BBC Three), 'Big Brothers Bit on the Side' (Channel 5), 'Big Brothers Bit on the Side ve Celebrity Get Me Out of Here Now!' (ITV2) gibi herkes tarafından bilinen ve sevilen programların sunuculuğunu üstlendi.
Maksimum eğlence ve maksimum kahkaha için; 29 Kasım’da Maximum Uniq Box’ta, genç ve heyecan verici bir komedyenden, yaşlanmaya öfkeli bir komedyene geçiş yapan Matt Richardson’ın yepyeni şakalar ve kahkahalarla dolu gösterisini kaçırmayın.
*Gösteri dili İngilizce