Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım.