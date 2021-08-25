İki bin metrekarelik bir alanda yer alan mülkün 1200 metrekaresinde yedi yatak odalı, 10 banyolu bina yer alıyor.

Evde oyun odası, bar, ofis, spor salonu, sinema salonu, şarap mahzeni ve personel odaları yer alıyor. Lüks evin ayrıca havuzu, spası, yapay şelalesi ve göleti de bulunuyor.