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Matt Damon evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - Magazin haberleri

Matt Damon evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi

Oscar ödüllü oyuncu Matt Damon, 21 milyon dolardan satışa çıkardığı Los Angeles’taki evini satamayınca fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Damon, malikanesinin fiyatını 17,9 milyon dolara (150 milyon lira) indirdi

25.08.2021 - 17:25 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Matt Damon, Los Angeles'ta Pasifik Okyanusu kıyısındaki evinin satışıyla gündemde. Ocak ayından beri 7 yatak odalı ve 10 banyolu lüsk evini satmaya çalışan Damon, alıcı bulamayınca 3,1 milyon dolardan vazgeçti.

  • EVİNİN FİYATINI DÜŞÜRDÜ

    50 yaşındaki Amerikalı oyuncu, ilk olarak 21 milyon dolardan satışa çıkardığı malikanesinin fiyatını 17,9 milyon dolara (150 milyon lira) indirdi.

    Matt Damon, ailesiyle birlikte New York'a taşınınca bu evde arkadaları John Krasinski ve Emily Blunt oturmaya başladı.

  • İki bin metrekarelik bir alanda yer alan mülkün 1200 metrekaresinde yedi yatak odalı, 10 banyolu bina yer alıyor.

    Evde oyun odası, bar, ofis, spor salonu, sinema salonu, şarap mahzeni ve personel odaları yer alıyor. Lüks evin ayrıca havuzu, spası, yapay şelalesi ve göleti de bulunuyor.

  • "BANA PAHALIYA MAL OLDU"

    Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yıllar önce kendisine rol teklif edilen 'Avatar' filmini geri çevirmesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Independent'in haberine göre; 'Bourne' serisi için 'Avatar'ı reddeden 50 yaşındaki Damon, kararının kendisine epey pahalıya mal olduğunu söylemişti.

  • "TARİHE GEÇECEĞİM"

    Amerikalı oyuncu, "Bana 'Avatar' adında küçük bir film teklif edilmişti. James Cameron, bana filmin yüzde 10'unu teklif etmişti. Tarihe geçeceğim... Daha fazla parayı reddeden bir aktörle bir daha asla karşılaşmayacaksınız." demişti.

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