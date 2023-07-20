Matt Damon: Aramasaydı oyunculuğa ara veriyordum

"ARAMASAYDI OYUNCULUĞA ARA VERİYORDUM"

Matt Damon, ardından, "Bu gerçek bir olay. Ara vermemde tek şerh Christopher Nolan'ın aramasıydı. Bu, onun bir şey üzerinde çalışıp çalışmadığını bilmeden oldu çünkü size asla söylemez. Durup dururken sizi arar. İşte bu da evimde böyle bir andı" diyerek, oyuncularla tekrar tekrar çalışmaktan hoşlandığı bilinen yönetmenle ilgili espri yaptı.

Fotoğraflar: AA, AP