Matrix 4 için geri sayım başladı. The Matrix: Resurrections ismiyle çıkacak olan serinin dördüncü filminin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Matrix 4 ne zaman yayınlanacak?

MATRİX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

İŞTE MATRIX 4'DEN İLK FRAGMAN...