"BENİM DE KUSURLARIM VAR"

Angelis, "Benim de kusurlarım var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Hayatımızda kabul etmemiz gereken değişiklikler var. Hayatta paradoksik şeyler olur değil mi? Yani benim için oyuncu olmak ve sivilceli yüzle çalışmak onlardan biri.

Hayatta daha büyük sorunlar var, farkındayım ama bu küçük gerçeği sizinle paylaşmak istedim. Belki daha güçlü hissetmek belki de kendimi daha iyi kabullenmek için... Korkularımız bizi felç edebilir veya büyük bir güç haline gelebilir, yolu seçmek bizim elimizde. Başımıza gelen tüm iyi şeyler için veya kötü şeyler için çok fazla minnet olmalıyız.