Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

OMG yapım imzalı Masumlar Apartmanı dizisi 14. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Safiye, Gülben, Han ve Neriman isimli dört kardeşin hikayelerini anlatan Masumlar Apartmanı her hafta Salı akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine dair her şey merak ediliyor. Masumlar Apartmanı nerede, hangi semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama?

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Çekimleri Beyoğlu'nda gerçekleşen Masumlar Apartmanı'nın çekildiği binada daha önce Şahsiyet dizsinin çekildiği söyleniyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANMIŞTIR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır.