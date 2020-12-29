Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği merak konusu. OMG yapım imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta salı akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Bu hafta 15. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin konusu merak ediliyor. Safiye, Gülben, Han ve Neriman isimli dört kardeşin hikayelerini anlatan Masumlar Apartmanı nerede, hangi semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu ne, hangi kitaptan uyarlama?

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Çekimleri Beyoğlu'nda gerçekleşen Masumlar Apartmanı'nın çekildiği binada daha önce Şahsiyet dizsinin çekildiği söyleniyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANMIŞTIR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah),yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?