CEYLAN ÖLECEK Mİ?



Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu'nun hayat verdiği Han karakterinin aşık olduğu kadını canlandıran Aslıhan Gürbüz, Ceylan rolü ile seyirci karşısına çıkıyor. 65. yeni bölüm fragmanında kaza geçirdiği ve aracı içinde baygın halde olduğu görülüyor. Han, İnci'den sonra ikinci kez kayıp mı yaşayacak?