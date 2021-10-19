Masumlar Apartmanı dizisinde gündem Ceylan karakteri oldu. Diziye yeni katılacak karakterle ilgili son durumu bir araya getirdik...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.

Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜMDE CEYLAN GELİYOR...

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.



Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.



Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.