Yılbaşı haftası yılbaşı programları nedeniyle pek çok dizi, film ve program ekrana gelmiyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuşru. 4 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışında yer almayan Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılıyor. İşte 4 Ocak TRT 1 yayın akışı