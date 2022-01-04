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Masumlar Apartmanı bu akşam var mı yok mu? Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak TRT 1 TV yayın akışı listesi

Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak TRT 1 TV yayın akışı listesi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi sosyal medyanın gündeminde. Her hafta salı akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinin 4 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. TRT 1 yayın akışında Masumlar Apartmanı dizisini göremeyen dizi seveler Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak TRT 1 TV yayın akışı listesi

04.01.2022 - 15:40 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yılbaşı haftası yılbaşı programları nedeniyle pek çok dizi, film ve program ekrana gelmiyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuşru. 4 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışında yer almayan Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılıyor. İşte 4 Ocak TRT 1 yayın akışı 

     

  • MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Her hafta Salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak.  Yılbaşı programları nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün 11 Ocak Salı akşamı yayınlanması bekleniyor.

  • 4 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI 

    05:05 Aslan Ailem

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

    13:15 Beni Böyle Sev

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Mahrem

    22:00 Türk Sineması 

    00:00 112 Acil Çağrı

    01:15 Türk Sineması 

     

    03:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

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