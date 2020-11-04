TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 8. bölüm takipçileriyle buluştu. Han ve İnci'nin arasındaki gerginliğin etkisinde olan Masumlar Apartmanı 8. bölümde neler oldu? Her hafta her bölümüyle adından söz ettiren Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır. Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar. Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır. Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci’ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz. İnci’nin tek derdi Han’ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege’den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır. Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla Beklenen Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizde bulabilirsiniz.