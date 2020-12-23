Masumlar Apartmanı 15. bölüme Safiye'nin annesinin hayaletini susturmak istemesi damgasını vuruyor. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı 15. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.
Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.
Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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