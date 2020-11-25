TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 11. bölüm dün akşam saat 20.00'de seyirciyle buluştu. Gülben'in Esat'ın evine gitmesine tepki gösteren Safiye, Naci'yi görünce darmadağın olur. Masumlar Apartmanı 11. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci'nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm 1 Aralık Salı akşamı yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.