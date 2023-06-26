Çok fazla sağlıklı atıştırmalık yemek

Hiçbir şeyin çok fazlası asla iyi bir şey değildir ve sağlıklı yiyecekler de bu kuralın istisnası değildir! Hatta bazı sağlıklı yiyecekler yüksek kalori sayımı ile gelir, bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak çok önemlidir.

West, "Badem ve avokado sağlıklı süper gıdalar olsa da yine de yoğun kalorilidirler. Bu nedenle, özellikle bir çanta içinde gelenler olmak üzere, uygun bir porsiyon sağlıklı atıştırmalık boyutuna bağlı kalmazsanız, günlük kalorilerinizi aşırıya kaçmak mümkündür. Örneğin, doğrudan bir cips paketinden yiyorsanız (en sağlıklı seçeneğiniz bile), farkına varmadan porsiyon büyüklüğünüzü ikiye ve üçe katlamak kolaydır. Müşterilere her zaman atıştırmalıklarının porsiyon boyutlarını gözden geçirmelerini ve ardından atıştırmayı bırakmalarını öneririm ve son olarak, bunun olmasını önlemek için çantayı kaldırın." diyor.

Young, "yağların hala yağ olduğunu" kabul ediyor ve çok fazla sağlıklı yağ tüketmenin sağlıksız bir alışkanlık olduğuna dikkat çekiyor. "Diyetinize sağlıklı yağları dahil etmek sadece gerekli değil, aynı zamanda makro besinlerinizi almanın iyi bir yolu … Bununla birlikte, çok fazla sağlıklı yağ tüketmek kilo alımına neden olabilir çünkü yağ, gram başına protein veya karbonhidratlardan daha fazla kalori içerir" dedi.