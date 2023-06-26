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Masum gibi görünen hatalara dikkat! Kilo verme şansınızı yok eden 7 alışkanlık

Kilo vermek istediğinizde, terazinin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak için atılacak doğru adımlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Ne yapmayacağını bilmek de bir o kadar gerekli. Bazen, takip ettiğiniz alışkanlıkların sizi yoldan çıkardığını bile fark etmeyebilirsiniz. Çünkü bu alışkanlıklarda "yanlış" bir şey yok gibi görünebilir. Bu nedenle, beslenme uzmanı, West Kept Secret'ın kurucusu Marissa West ve Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı Lisa Young kilo verme çabalarınızı yok eden alışkanlıkları ortaya çıkardı. İşte masum gibi görünen yanlışlar…

Giriş: 26.06.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Herkesin vücudu farklı ve benzersizdir. Bir kişi için işe yarayan, başka biri için en iyi kilo verme şekli olmayabilir. Ancak amaç, istenmeyen vücut yağlarından kurtulmak ve ölçekteki sayıyı aşağı çekmekse, herkesin ne pahasına olursa olsun kaçınması gereken bazı alışkanlıklar vardır. İşleri kendiniz için daha da zorlaştırmak istemiyorsanız uzmanların kilo verme çabalarınızı mahveden alışkanlıklar hakkında söylediklerine kulak verin. İşte kilo verme şansınızı yok eden 7 alışkanlık…

  • Farklı egzersizlere hızlı geçiş yapmak

    Kilo verme yolculuğunuza yüzde 100 bağlılık ve sıkı çalışma verdiğinizde, birkaç hafta içinde fiziksel sonuçları görememek büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Bunun nedeni, farklı antrenmanlara "geçmeniz" olabilir.

    West, "Antrenmandan antrenmana zıplamak teoride kulağa harika geliyor, ancak sonuçta sürekli kilo vermenin sonu olabilir. İyi bir kural, bir ay boyunca denediğiniz herhangi bir egzersiz programını değişiklik ve ilerleme olup olmadığını görmek için zamanınızı vermektir. İlerleme hemen kilo vermek zorunda değildir, tamamlamak gibi başka şekillerde ölçülebilir. Belirli bir hareketin daha fazla tekrarı veya dizlerinize karşı ayak parmaklarınız üzerinde şınav çekme veya daha hızlı bir mil süresi koşma gibi egzersizlere devamlılık önemlidir." diye açıklıyor.

  • Çok fazla sağlıklı atıştırmalık yemek

    Hiçbir şeyin çok fazlası asla iyi bir şey değildir ve sağlıklı yiyecekler de bu kuralın istisnası değildir! Hatta bazı sağlıklı yiyecekler yüksek kalori sayımı ile gelir, bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak çok önemlidir.

    West, "Badem ve avokado sağlıklı süper gıdalar olsa da yine de yoğun kalorilidirler. Bu nedenle, özellikle bir çanta içinde gelenler olmak üzere, uygun bir porsiyon sağlıklı atıştırmalık boyutuna bağlı kalmazsanız, günlük kalorilerinizi aşırıya kaçmak mümkündür.  Örneğin, doğrudan bir cips paketinden yiyorsanız (en sağlıklı seçeneğiniz bile), farkına varmadan porsiyon büyüklüğünüzü ikiye ve üçe katlamak kolaydır. Müşterilere her zaman atıştırmalıklarının porsiyon boyutlarını gözden geçirmelerini ve ardından atıştırmayı bırakmalarını öneririm ve son olarak, bunun olmasını önlemek için çantayı kaldırın." diyor.

    Young, "yağların hala yağ olduğunu" kabul ediyor ve çok fazla sağlıklı yağ tüketmenin sağlıksız bir alışkanlık olduğuna dikkat çekiyor. "Diyetinize sağlıklı yağları dahil etmek sadece gerekli değil, aynı zamanda makro besinlerinizi almanın iyi bir yolu … Bununla birlikte, çok fazla sağlıklı yağ tüketmek kilo alımına neden olabilir çünkü yağ, gram başına protein veya karbonhidratlardan daha fazla kalori içerir" dedi.

  • Yeterince uyumamak

    Kilo verme çabalarınızı yok eden bu yedi alışkanlık listesinde bir sonraki adım, yeterince dinlenmemektir. Kaliteli uyku, gözden kaçırmanız gereken bir şey değildir, çünkü düzenli olarak yorgun hissetmek, kilo alımıyla doğrudan ilişkilidir. West, "Araştırmalar, çok az uyumanın enerji açısından yoğun, yüksek karbonhidrat açısından zengin gıdalar için istekleri artırdığını gösterdi. Uyku, vücudunuza egzersizleriniz sırasında toparlanması, enerjiyi koruması ve kas egzersizlerini onarması için uygun zamanı verir." diyor.

    Gerçekten ne kadar dinlenmiş hissettiğinizi görmek ve gerekirse rutininizde gerekli ayarlamaları yapmak için her sabah kendinize bakmak akıllıca bir alışkanlıktır.

  • Alkol içmek

    Alkolün sizi ulaşmaya çalıştığınız herhangi bir fitness hedefinden uzaklaştırabileceğine dikkat edin. "Buzzkill olmaktan nefret ediyorum, ancak içmek kas protein sentezini (MPS) etkiler, bu da kas kazanma olasılığını azaltır, uykuyu bozar ve dehidrasyona neden olur ve bunların tümü kilo alımına katkıda bulunur. Alkol tükettiğimizde, sağlığımızı bozarız." West, yağı enerjiye dönüştürme süreci ve bu yağın hücrelerimizde depolanma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

    Elbette bu, alkolü bırakmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak ölçülü içmek oyunun adıdır. West Kept Secret'ta "alkol çeşitlerini" tanıtıyorlar. Örneğin, genellikle dört kadeh şarap içiyorsanız, bir dahaki sefere arkadaşlarınızla bir bara gittiğinizde bu kadehleri ​​ikiye üçe indirin. West, "Ve bunun gibi, alkol tüketiminizi bir içki (genelde 100 kalori) azalttınız. Alkol tüketirken aralıklarla çalışmak, tüketiminiz sırasında akışkanlığı artırır, 'kısıtlama' hissinden kaçınır ve alkolle daha sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olur." diyor.

    Ayrıca yudumladığınız her alkollü içeceğin hemen ardından bir bardak su içmeye çalışın. Bu, toksinlerin atılmasına ve vücudunuzun nemlenmesine yardımcı olacaktır.

  • Kalorileri sınırlamak

    Kilo vermeyi gerçeğe dönüştürmek için günde yaklaşık 500 kalorilik bir açık oluşturulması önerilir. West, ilerleme kaydettiğinizi gördüğünüzde, bu kalori açığı sayısının "takıntılı hale gelebileceğini" söylüyor. Kalori sayma konusunda çok katı olmayın. Bunu yaparsanız, vücudunuza düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi veremezsiniz. Bu, yağın yakılmak yerine depolandığı "açlık modunu" bile etkinleştirebilir.

    West, "Daha fazla kaloriyi kısıtlamaya devam etmek yerine, bu 500 kaloriyi diyetinize geri ekleyin, ancak bunların enerji olarak kullanılacak ve yağ olarak depolanmayacak kalorisi yoğun yiyecekler olmasını sağlamak için bilinçli bir çaba gösterin" diyor.

  • Dışarıda yemek yemek veya çok fazla sipariş vermek

    Son olarak, kilo verme çabalarınızı yok eden bu en kötü alışkanlıklar listesinde? Dışarıda yemek yemek veya çok fazla yemek siparişi vermek. Bu, çoğumuzun yoğun bir programla uğraşırken, arkadaşlarla birçok sosyal plan planlarken veya biraz tembel hissettiğimizde suçlu olduğumuz yaygın bir alışkanlıktır.

    Young, "Sık sık dışarıda yemek yediğinizde, yemeğinize neyin girdiğini kontrol edemezsiniz. Tarifte kullanılan her malzemeyi bilmiyorsunuz, ne kadar kullanıldığını da kesinlikle bilmiyorsunuz. Örneğin bir salata yemeği çok yağda pişirilmiş ızgara tavukla servis edilebilir." diyor. Yemeklerinize giren malzemeleri kontrol ettiğinizde, kilo verme şansınız çok daha yüksektir.

  • Yeterince su içmemek

    Eski güzel H2O, kilo verme yolculuğunuza dahil etmek için gereklidir. Young, vücudunuzu düzgün bir şekilde nemlendirmemenin birkaç nedenden dolayı kilo almanıza neden olabileceğini açıklıyor. "İlk olarak, su tok hissetmenize yardımcı olabilir, açlık hissini azaltabilir. Araştırmalar, önemli miktarda su alımının vücut ağırlığında, vücut yağında ve vücut kitle indeksinde bir düşüşe yol açtığını göstermiştir. Yeterince su içmenin de vücudun atıkları atmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Vücutta yeterli su olmadığında ve susuz kaldığında, böbrekler sıvıyı tutar. Su, toksinleri ve diğer atık maddeleri filtreleyerek böbrekleri seyreltmeye yardımcı olur. Susuz kalmak ve sıvı tutulması kişinin kilo verme şansını mahvedebilir." diye ekliyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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