Masuaku devre arasında ayrılacak!

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Başkan Hüseyin Yücel, Demokratik Kongolu yıldızla ilgili geçtiğimiz günlerde "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi." ifadelerini kullanmıştı.