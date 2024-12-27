Masuaku devre arasında ayrılacak!
Beşiktaş'ta özellikle son oynanan Alanyaspor maçında tepkilere maruz kalan Arthur Masuaku'nun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
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Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan düşüş sonrası Beşiktaş'ta yönetim ve futbolcular protesto edilmiş ve başkan Hasan Arat istifa kararı almıştı.
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Son olarak ligde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, oyuna sonradan dahil olmuş ve taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.
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Bu maçta top her ayağına geldiğinde ıslıklanan 31 yaşındaki sol bek, taç atışı sırasında ise tribünlerle gerilim yaşama aşamasına gelmişti.
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HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Başkan Hüseyin Yücel, Demokratik Kongolu yıldızla ilgili geçtiğimiz günlerde "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi." ifadelerini kullanmıştı.
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OCAKTA AYRILACAK
İngiliz basını, Masuaku'nun artık saygı görmediği gerekçesiyle ocak ayında ayrılacağını ve başka bir Avrupa kulübüne transfer olmak istediğini yazdı.
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TALİPLERİ ORTAYA ÇIKTI
Masuaku'yla Panathinaikos ve Nantes'in ilgisinin yanı sıra, ek olarak Fransız ve Yunan kulüplerinin de listesinde olduğu belirtildi.
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Masuaku, bu sezon 23 maçta görev alırken 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.