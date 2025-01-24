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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Masuaku da Ole ile göze girdi! - Beşiktaş Haberleri

        Masuaku da Ole ile göze girdi!

        Bir süredir taraftarın tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Arthur Masuaku, Athletic Bilbao karşısındaki performansıyla beğeni topladı, ikinci yarıda oyundan çıkarken de alkışlandı. AEK ile olan görüşmelerinde ilerleme olmayan Masuaku'nun sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor.

        Giriş: 24.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:00
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        Masuaku da Ole ile göze girdi!
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        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek tur şansını sürdürürken Arthur Masuaku da hatasız bir performans sergiledi.

        Bir süredir tepkilerin odağında yer alan tecrübeli sol bek, girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken 69. dakikada yerini Bahtiyar Zaynuıtdinov'a bıraktı. Masuaku, oyundan çıkarken tüm tribünler tarafından önceki maçların aksine bu kez alkışlandı.

        Masuaku'nun menajeri, kısa süre önce Yunanistan ekibi AEK ile görüşmelerde bulunmuştu. Ancak hem yönetim hem de teknik adam konusunda çalkantılı bir süreçten geçen AEK, bu sorunların çözülmesinin ardından rotayı farklı isimlere kırdı. AEK'in sol bek listesinde geriye düşen Masuaku'nun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalması bekleniyor.

        Beşiktaş yönetimi, Masuaku ile devam etse de sol bekteki rekabeti artırmak adına genç gurbetçi isimleri radarına aldı.

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