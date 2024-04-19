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Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Mastercard'ın, bundan 9 yıl önce Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyaya ihraç edilen dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass, 4 binden fazla üye işyerine ulaştı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Masterpass’in 9'uncu yılına özel yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Masterpass platformumuza 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bugün 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı ve 4 binden fazla üye işyeri Masterpass çözümlerini kullanıyor. Geldiğimiz noktada Türkiye’de e-ticaret işlemlerinde her 3 ödemeden biri Masterpass üzerinden yapılıyor. 2024 yılı itibarıyla 70 milyon kayıtlı kart sayısına ulaştık. Masterpass’ı Türkiye’den yakın coğrafyalara ihraç etmeye başladık. Bugün itibarıyla platformumuz, işletmelerin rekabet avantajını da gözeterek kart saklama konusunda e-ticaretin en fazla tercih edilen dijital ödeme çözümü" dedi.

REKLAM Gürdal, Masterpass’e üye işletmelerin Türkiye’deki toplam e-ticaret hacminin yüzde 65’ni oluşturduğunu bildirdi. Sağladıkları çözümlerle Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98’ni oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşmesini de desteklediklerini ifade eden Gürdal, "Bugüne kadar 4 binden fazla küçük ve orta boy işletmenin dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine destek verdik. E-ticaret altyapı sağlayıcılarıyla yaptığımız iş birlikleriyle KOBİ’lerin dijital dönüşüm için satın aldıkları e-ticaret paketlerine entegre olduk. Böylece işletmenin hacmi fark etmeksizin tüm KOBİ’lerimizin Masterpass’in faydalarına erişmesine olanak tanıdık" diye ekledi.

Masterpass’in, 2023 yılında işletmelere ilave 30 milyon sipariş ve 30 milyar Türk Lirası ciro sağladığının altını çizen Gürdal, platformun tüketiciye faydalarından da bahsetti. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, "Tüketiciler, 2023 yılında alışveriş yaptıkları sürede, 550 milyon dakika tasarruf etti. Bu rakam 1025 yıllık bir zaman tasarrufu, bir diğer deyişle 4,5 milyon kişinin kendine ayırabileceği 2 saat anlamına geliyor. 30 milyon sipariş ise 8000 KOBİ’nin yıllık cirosuna eş bir değer yaratıyor" dedi.