İşte MasterChef 2020'de elenen isim

MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam elenen isim belli oldu. Haftanın son gününde eleme potasına Barbaros, Sefa ve Uğur kaldı. Bu üç yarışmacı ile yapılacak eleme oyunu ile de MasterChef 2020’ye veda eden isim açıklanacaktı fakat beklenmedik bir gelişme ile bir yarışmacı diskalifiye edildi. Peki, MasterChef’te kim elendi? 22 Kasım MasterChef Türkiye’de elenen isim...

MASTERCHEF 2020'DE KİM ELENDİ?

Eleme oyununa kalan isimler: SEFA, UĞUR ve BARBAROS

Elenen isim ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle yarışmayla ilişkisi kesilen Uğur oldu...

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.