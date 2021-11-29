Kritik eleme gecesinde, potadan kurtulmak ve yarışmaya 1 hafta daha devam etmeyi kesinleştirmek isteyenler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ilk eleme oyunuyla başladı. Potadaki 6 yarışmacı eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde gerçekleşen kritik eleme gecesinde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Araz, Hasan arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Görkem, Hasan, Mert potadan çıkmayı başararak elenmekten kurtulmuş oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda başarılı olamayan Pelin, Safanur ve Araz, 2. eleme oyununda kozlarını paylaştı. Şefler tarafından ürünlerin tadımının yapılması sonrasında bu haftanın ilk elenen ismi belli olacak.