Eray Aksungur oldu... Peki Eray Aksungur kimdir?



Masterchef Eray kimdir?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

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Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

MasterChef Eray, Serhat Doğramacı ile yaşadığı tartışmalar gündem oluyor. Son iki gündür ikili arasında yoğun bir tartışma var.