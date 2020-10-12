MasterChef 2020’de bu akşam eleme gecesi ekrana geldi. Bir kişinin yarışmaya, hayallerine veda edeceği gecede aynı zamanda MasterChef’in son 14’ü de belli oldu. Bu hafta, Mavi takım tüm dokunulmazlık oyunları aldı ve yedi kişilik kırmızı takımda Eray hariç herkes eleme potasına girdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? Ebru mu Walison mu? 11 Ekim MasterChef 2020’ye veda eden yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef 2020’nin sekizinci haftasında Kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu. İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden Kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.
ELEME POTASINA KİMLER KALDI?
MasterChef Türkiye’nin 11 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek 75. bölümünde altı eleme adayı, yarışmada kalabilmek için mücadele ediyor. İlk turda yarışmacılara Bottarga - Kefal havyarı verildi ve bundan bir yaratıcı yemek yapılması istendi. Birçok yarışmacının ilk defa gördüğü bu malzeme ile yaptığı yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. MasterChef 2020 jürisi, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptıktan sonra bu turda başarılı olan yarışmacıları açıkladı. MasterChef eleme gecesi ilk turunun en başarılı tabağı Serhat'a ait oldu. Onu takip eden yarışmacılar ise sırasıyla Tanya ve Berker oldu. Böylece Sefa, Walison ve Ebru, son üçe kalan yarışmacılar oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
MasterChef 2020 eleme gecesinde final turuna kalanlar Sefa, Walison, Ebru oldu. Bu üç yarışmacıdan bu turda istenilen yemek, Somer şefin özel tarifi ile hazırlanan Hamsi Kuşu oldu. Bu yemeğin hazırlanması için verilen süre ise 45 dakika idi. Yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için Somer şefin tabağına en yakın olacak şekilde hazırlamak için uğraş verdi. Süre sonunda şefler tadım yaptı. Tadım sonrasında final oyununda birinci olanın Sefa olduğunu açıkladılar. Devamında ise gecenin en zor kararını açıkladı. Oybirliği ile aldıkları karar göre eleme oyununu kaybeden, MasterChef Türkiye 2020'ye veda eden Walison oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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