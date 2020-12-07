İşte MasterChef 2020'de elenen isim

MasterChef Türkiye’de sezonun yedincisi belli oldu. MasterChef 2020’nin 115. bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. MasterChef’te günün konsepti ise “Sushi”… Sushi çeşitlerinden oluşan en lezzetli tabağı hazırlayan takım, dokunulmazlığı kazandı. Peki MasterChef’te kim elendi? Ebru mu, Erray mı? 6 Aralık MasterChef Türkiye’de elenen isim...

MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyunu için takımlardan sushi yapılması istendi. Şefler, en az üçer adet olmak üzere 12 farklı sushi istediler. Bunu yapmaları için verilen süre ise bir saat olarak açıklandı. Şefler, bu sefer yapılan yemeği beş kategoride değerlendireceklerini açıkladılar. Bu kategoriler; lezzet, görsellik, uyum, otantiklik ve teknik...

Dokunulmazlık oyununda verilen sürenin sonrasında şefler, hazırlanan sushilerin tadımını yaptı ve aynı zamanda söylenen kategorilerde ne kadar başarılı olduklarını inceledi. Şeflerin aldığı karara göre MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Böylece Mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyununa gerek kalmadı. Bunun sonucunda Eray, MasterChef'te haftanın son eleme adayı oldu. Böylece, MasterChef'te ilk defa bir takım tüm yarışmacıları ile eleme oyunu oynamak zorunda kaldı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye eleme gecesinde takımlar ilk olarak dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Son dokunulmazlığı da Kırmızı takımın kaybetmesi ile bu takımın tüm yarışmacıları; Eray, Ebru, ve Serhat, eleme oyununda karşılaştı. Bu oyunda şefler, Mehmet şefin imza tabağını yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara verilen süre 45 dakika oldu... Sürenin bitiminde şefler, beğenilerine sunulan yemekler arasında en başarılısının Serhat olduğunu açıkladı.

6 Aralık MasterChef Türkiye'de elenen isim Ebru Has oldu.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

Aslen Bolulu olan Ebru Has, 28 yaşında. Voleybol geçmişi olan ve şu anda aşçılık yapan Ebru aynı zamanda pilates eğitmenliğini de yapmayı sürdürüyor. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gören ve bunu atlatmayı başaran MasterChef Ebru, bu hafta eleme adayı olarak potaya girdi.

Ebru Has’ın Instagram adresinde 59 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.