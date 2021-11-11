Adana ve Mersin mutfağının sevilen lezzetlerinden yüksük çorbasının yapılışı araştırılıyor. İçindeki nohut ve hamur nedeniyle oldukça doyurucu bir çorba olan yüksük çorbasının malzemelerine ve yapılışına haberimizde ulaşabilirsiniz...
YÜKSÜK ÇORBASI MAZLEMELERİ
Hamur İçin:
1 yumurta
1 çorba kaşığı İrmik(1/2 (yarım) su bardağı su ile ıslatılacak)
400-450 gr un
1/2 (yarım) su bardağı su
Tuz
İç Malzeme:
200-250 g kıyma
1 orta boy soğan
Tuz
Karabiber
Çorba İçin:
250 g Hamur(1 bezeden elde edilmiş)
1,5 litre su
1 kaşık biber salçası
1,5 Çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı kuru nane
1 su bardağı haşlanmış Nohut
3 Çorba kaşığı limon suyu
Tuz
YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Soğanı rendeleyin. Kıyma, soğan, tuz, karabiber ile tavada kavurun. Kıyma suyunu çekince opcaktan alın ve soğumaya bırakın.
İrmiği ıslattıktan sonra bir karıştırma kabında ıslanmış irmik, yumurta, tuz, un ve suyu karıştırarak hafif sert bir hamur yoğurun ve hamuru 30 dk dinlenmeye bırakın.
Dinlenen hamurdan 4 eşit parça koparın ve her parçayı incelene kadar açın.
Açtığınız hamuru unlayın ve yarım ay şekline getirin. Yarım ay şeklindeki hamuru yeniden unlayarak yarım ay şeklinin bombeli kısmını, düz kısmının üzerine getirerek dikdörtgen bir görüntü elde edin.
Hamurdan enlemesine 1 cm boyutunda parçalar kesin. Kestiğiniz uzun şeritleri 4-5 tanesini üst üstü koyup, 1cm lik kareler elde edecek şekilde kesin.
Her kareye kenarda soğuyan kıymalı harçpan bir pinçik koyun ve köşeleri birleştirin.
Hepsi bitince bir saat kadar kuruaya bırakın.
Malzemeler hazır olduğuna göre çorbaya geçebilirisiniz. Bir tencereye salça ve tereyağını koyup kavurun. Hafif kavurduğunuz salçaya suyu ekleyin ve kaynatın.
Kaynayan suya kuruttuğunuz hamurları atın. (Sadece bir parçadan elde ettiklerinizi koyun. Diğer üç parçayı buzluğa atabilirisniz.) Baharatları ekleyip 10-15 dk daha kaynatın.
Hamurlarınız pişmeye yakın haşlanmış nohutları ekleyin.
Limon ve tuzunu ekledikten sonra altını apatın ve tencereye yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hamurlarınızın dirilmesini sağlayın.
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