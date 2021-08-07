Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye yeni sezonunda ana kadroda yer alacak 5 isim ve 5 yedek isim bu hafta belli oldu, sırada ikinci grup var. Birbirinden ilginç adaylar yemekleri ile evlerimize konuk olmayı sürdürüyor. MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye yeni bölüm neden yok?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak yerine kolaj bölümü ekrana gelecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yarın akşam ekranlara gelecek.