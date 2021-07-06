MasterChef Türkiye elemeleri başladı. Binlerce adayı geçerek jürinin karşısına çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, şeflerin karşısında ter döküyor. MasterChef'in yayın günleri henüz netleşmedi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? MASTERCHEF HANGİ GÜN?

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları seyircilerle buluşacak.