MasterChef Türkiye elemeleri başladı. Binlerce adayı geçerek jürinin karşısına çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, şeflerin karşısında ter döküyor. MasterChef'in yayın günleri henüz netleşmedi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? MASTERCHEF HANGİ GÜN?

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölüm 3-4 Temmuz akşamı saat 20:00'de yayınlanacak.

MasterChef'in sabit günleri henüz belli olmadı.