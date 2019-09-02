Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye’nin tanıtımında dikkat çeken isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Daha önce Yemekteyiz yarışmasına katılan Yasin Obuz ilginç tavırlarıyla adından söz ettirmişti. Yasin Obuz'un MasterChef'e seçilmesiyle birlikte izleyiciler Yasin Obuz hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya başladı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı. 'Şampiyon belli 2. kim olacak acaba?' diyen Yasin Obuz, 'Yemek bizim işimiz' ifadelerini kullandı.