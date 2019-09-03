TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi.Öner, kendi ismiyle bir internet sitesine de sahip. İddialı yarışmacı yaptığı yemekleri sosyal medya hesabından ve kendi web sayfasından yapıyor.

FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

33 yaşındaki Faruk Batuhan Öner, MasterChef olma hayallerine ulaşmak için yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganıyla yola çıkan Faruk Batuhan Öner bu teknikler için MasterChef'te yer aldığını söylüyor.