Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef’te bu hafta eleme potasında yer aldı. Son bölümlerde eleme potasına girmesiyle gündemde olan yarışmacı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yarışmaya Antalya’dan katılan Uğur, 26 yaşında.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.