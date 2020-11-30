MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? sorusu MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmayla ilişiğinin kesildiğini Acun Ilıcalı açıklamıştı. Dün akşam, şefler bu paylaşımları nedeniyle Uğur’un MasterChef Türkiye’ye devam etmesinin doğru olmadığı kararına vardıklarını söylediler. İşte MasterChef Uğur hakkında detaylar...
MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den daha önce attığı tweet'ler nedeniyle diskalifiye edildi.
Acun Ilıcalı "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.
UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?
26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.
6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.
MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.
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