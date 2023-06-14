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MasterChef Uğur kimdir? 2023 MasterChef All Star Uğur Kardaş aslen nereli, kaç yaşında?

MasterChef Uğur kimdir? 2023 MasterChef All Star Uğur Kardaş nereli ve kaç yaşında?

MasterChef, All Star konsepti ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damgasını vuran isimlerden oluşacak kadro şekillenmeye başlıyor. Bu noktada gözler eski MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş'un hayatı hakkında bilgilere çevriildi. İşte, "MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları ile ilgili detaylar...

Giriş: 14.06.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef 2023 All Star 15 Haziran'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacılardan oluşacak. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef Uğur kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, MasterChef Uğur Kardaş ile ilgili bilinmesi gerekenler... 

  • UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

    MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

    Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. 

    Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışıyor.

  •  UĞUR KARDAŞ NE İŞ YAPIYOR?

    Uğur Kardaş gıda ve restorancılık üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restorant danışmanlığı yapmıştır. Şu anda Menü danışmanlığı, Strateji planlama, Maliyet hesaplama gibi bir çok alanda görev yapıyor. Uğur Kardaş 2018'de Masterchef Türkiye Şampiyonu olduktan sonra restorant danışmanlığı, restorant işletmeciliği ve aşçılık yaparak kariyerine devam ediyor. Uğur Kardaş'ın şu anda aktif halde bir restoran işletmesi bulunmamaktadır. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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