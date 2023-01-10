MasterChef Türkiye'de final gecesi heyecanı yaşanıyor. Finale adını yazdırmayı başaran Yavuz Metin ve Kıvanç Karadeniz arasında kıyasıya bir rekabetin ardından şampiyon canlı yayında belli olacak. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadım yaptıktan sonra verdiği puanlarla belirlenecek olan 2022 MasterChef birincisi için nefesler tutulurken artık dakikalar kaldı.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR

Heyecanla beklenen MasterChef birincisinin kim olduğu bu akşam yanıt buluyor. Başarılı performansları ile sezonun başından beri favori olarak gösterilen Metin ve Kıvanç büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için son kez karşı karşıya geliyor. Peki, 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? Masterchef Türkiye birincisi kim oldu?

İşte MasterChef şampiyonu (birincisi) olan o isim...