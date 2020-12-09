MasterChef Türkiye'nin son bölümünde sona kalan 6 yarışmacı para ödülünü kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Şefler yarışmanın başında yarışmacılardan kapalı tabaklardan birini seçmesini istedi. Oyuncular seçtiği tabaktan çıkan tatlıyı yaptı. Her yarışmacı sırayla kendi seçtiği tatlıyı yaparken geriye kalan 5 kişi jüri olup puan verdi, renkli ve eğlenceli anlar ekrana geldi. MasterChef Türkiye para ödülünü kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Özgül, sufle yaparak 14 puan aldı.

Eray, lokma tatlısı yaparak 14 puan aldı.

Emir, trileçe yaparak 18 puan aldı.

Sefa, ekler yaptı, ancak tatlısını vaktinde yetiştiremedi bu nedenle jüri oylama sonrasında eksi 5 puan vereceğini açıkladı. 18 puan alan Sefa'nın puanı 13 puana düştü.

Barbaros, ayva tatlısı yaparak 21 puan aldı.

Serhat, limonlu cheescake yaparak 20 puan aldı.

25 bin liralık para ödülü Barbaros'un oldu, Barbaros parayı Serhat'ın düğünü için harcayacağını açıkladı.