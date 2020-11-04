MasterChef Türkiye kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 25 bin liralık para ödüllü bir oyun oynandı. İlk etapta Mavi ve Kırmızı takım, kaptanların belirlediği yaratıcı menüyü yaptı. Yarışmanın sonucunda şefler Kırmızı takımın yemeklerini daha çok beğendi.

Kırmızı takım kendi içinde para ödülü için yeni bir oyun oynadı. Şefler kapalı kapların içerisine çeşitli otlar yerleştirdi. Kırmızı takımın üyeleri kapalı kaplardan şanslarına hangi ot çıkarsa seçim yaptı. Seçtikleri otun başrolde olduğu yaratıcı birer yemek yaptılar.

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Mehmet, Somer ve Danilo Şef sırasıyla en az beğendikleri tabakların sahiplerini şöyle sıraladı.

Ebru, Özgül, Serhat

Son ikiye kalan isim: Barbaros ve Uğur oldu.

Para ödülünün sahibi Uğur oldu.