Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef yeni takım kaptanları kimler? MasterChef 21 Eylül 2020

MasterChef Türkiye kim kazandı? sorusu dün ekranlara gelen son bölümün ardından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele verildi. Yarışmanın ardından Mavi ve Kırmızı takım kaptanları belli oldu. MasterChef takım kaptanları kimler oldu? İşte 21 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

22.09.2020 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef Türkiye

MasterChef 2020'de kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Takımların yeni kaptanlarının belirlendiği oyun, bu haftanın takımlarını ortaya çıkardı. Kurulan yeni takımların nasıl olacağı, kimlerin takım kaptanı olacağı şimdiden merak ediliyordu. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef yeni takım kaptanları kimler? İşte MasterChef 21 Eylül 2020 son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşam ekrana gelen kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli oldu. MasterChef 60. bölümde yarışmacılar, kaptan olabilmek için 45 dakika sürede sekiz adet içli köfte yapması gerekiyordu. Çok sevdiğimiz bu yemeği yapabilmek için herkes tüm marifetlerini sergiledi.

Verilen sürenin bitimi ile şefler hazırlanan içli köftelerin tadımını yaptılar. Sonrasında içlerinden en çok beğenilen yarışmacılar seçildi. Mehmet şef Ebru'yu, Somer şef Serhat'ı, Danilo şef ise Duygu'yu, Esra'yı ve Uğur'u seçti. Devamında şefler bu yarışmacıların içli köftelerini bir kez daha tattılar. Finale kalan isimler; Ebru, Serhat ve Uğur oldu. Bu üç yarışmacı arasından MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi takım kaptanı Uğur oldu. MasterChef Uğur, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takımın kaptanı olarak Emir'i seçti.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM HANGİ YARIŞMACILARDAN OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı olan Uğur ve onun seçtiği Kırmızı takım kaptanı Emir, geriye kalan yarışmacılardan tek tek isimler söyleyerek takımları oluşturdu. İşte MasterChef'te bu haftanın takımları...

Mavi Takım: Uğur, Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa, Celal

Kırmızı Takım: Emir, Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru, Walison

MASTERCHEF TÜRKİYE 61. BÖLÜM FRAGMANI

s

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü ismi görenler şoke oldu! Bu halinden eser kalmadı...
Ünlü ismi görenler şoke oldu! Bu halinden eser kalmadı...
Maskesizleri görünce gözyaşlarına boğuldu
Maskesizleri görünce gözyaşlarına boğuldu
En büyük koruyucusu annesi... Hiç yanından ayrılmıyor
En büyük koruyucusu annesi... Hiç yanından ayrılmıyor
Derin yırtmacı unutturan detay
Derin yırtmacı unutturan detay
MasterChef Türkiye kim kazandı?
MasterChef Türkiye kim kazandı?
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye kim kazandı?
MasterChef Türkiye kim kazandı?
MasterChef Türkiye eleme adayı kim?
MasterChef Türkiye eleme adayı kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X