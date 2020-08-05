MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. İşte 5 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce pasta tartı yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 4 yarışmacı final turu için mücadele etti.



Özgül, Berker, Esra, Serhan arasında geçen yarışta en iyi yemeği çıkaran ve ana kadroda olmaya hak kazanan yarışmacı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 KADROSU

MasterChef Türkiye 2020 kadrosu belirleniyor. 16 yarışmacının seçileceği MasterChef Türkiye'de ilk 3 yarışmacı Serhat, Duygu ve